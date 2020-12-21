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Çin’de İHA’larla en uzun animasyon rekoru kırıldı! İşte o görüntüler
Son dakika haberi... Çin’de İHA’larla en uzun animasyon rekoru kırıldı. Animasyon, Tianjin Üniversitesi’nde toplam 600 İHA tarafından sahnelendi. Gösteri 26 dakika 19 saniye sürdü.
Çin'in kuzeyindeki Tianjin şehrinde, insansız hava araçlarıyla (İHA) en uzun animasyon performansıyla yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırıldı.
Animasyon, Tianjin Üniversitesi'nde toplam 600 İHA tarafından sahnelendi. Gösteri 26 dakika 19 saniye sürdü. Animasyonda, Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un hayat hikayesi de anlatıldı.