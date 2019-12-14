14 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
14.12.2019

Cinayet zanlısı Zeynep Ergül Müge Anlı canlı yayınında jandarma tarafında gözaltına alındı |Video

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı. Canlı yayında eski kocası aranan Zeynep Ergül jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda kayıp olan Mehmet Elbay aranıyordu. Öldürüldükten sonra kuyuya atıldığı ve asitle yok edildiği iddia edilirken, eski eşini bıçaklayan ve Mehmet Elbay'ın kaybolmasında parmağı olduğu ileri sürülen Zeynep Ergül gözaltına alındı. Zeynep Ergül jandarma ekiplerine ifade verecek. 13 Aralık Cuma günü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Canlı yayında gözaltına alındı
Canlı yayında gözaltına alındı
Otizmli Muhammed'in şüpheli ölümü
Otizmli Muhammed'in şüpheli ölümü
Bakımevinde skandal görüntüler!
Bakımevinde skandal görüntüler!
Fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Erzurum'da atlı hafızlar 'Binbir Hatim' geleneğini başlattı
Erzurum'da atlı hafızlar 'Binbir Hatim' geleneğini başlattı
Zehra Erdemir son yolculuğuna uğurlandı
Zehra Erdemir son yolculuğuna uğurlandı
Sokak ortasında kurşunların hedefi oldu
Sokak ortasında kurşunların hedefi oldu
Çinli kadın İstanbul’da kaybolmuştu! Kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Çinli kadın İstanbul’da kaybolmuştu! Kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
İBB Başkanı İmamoğlu 'metrobüs' sözünü tutmadı
İBB Başkanı İmamoğlu 'metrobüs' sözünü tutmadı
Hastanede filmleri aratmayan sahne!
Hastanede filmleri aratmayan sahne!
Okul servisinde şoke eden görüntü!
Okul servisinde şoke eden görüntü!
Canlı yayında Tuğba Yurt’un kafasına tabela düştü!
Canlı yayında Tuğba Yurt’un kafasına tabela düştü!
Daha Fazla Video Göster