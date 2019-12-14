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14.12.2019
Cinayet zanlısı Zeynep Ergül Müge Anlı canlı yayınında jandarma tarafında gözaltına alındı |Video
Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı. Canlı yayında eski kocası aranan Zeynep Ergül jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda kayıp olan Mehmet Elbay aranıyordu. Öldürüldükten sonra kuyuya atıldığı ve asitle yok edildiği iddia edilirken, eski eşini bıçaklayan ve Mehmet Elbay'ın kaybolmasında parmağı olduğu ileri sürülen Zeynep Ergül gözaltına alındı. Zeynep Ergül jandarma ekiplerine ifade verecek. 13 Aralık Cuma günü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...
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