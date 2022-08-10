10 Ağustos 2022, Çarşamba
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Cinayet çeyrek asır sonra oraya çıktı! Fotoğraf karesi cinayeti aydınlattı… Katil anneanneden namus cinayeti
Kahramanmaraş'ta 25 yıldır kayıp olan baba ve kızının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 75 yaşındaki katil zanlısı anneanne, cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini itiraf etti. Cinayetle ilgili 3 zanlı tutuklandı. Soruşturmanın fitilini ateşleyen ise bir fotoğraf karesi oldu.