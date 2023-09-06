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Çin Seddi’nde akılalmaz olay! Kestirme yol için...

A Haber
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Giriş: 06.09.2023 10:08
Çin'de akılalmaz bir olay yaşandı. 2 kişi kestirme yol açmak için Çin Seddi'ni kazdı. İş makinesi kullanarak tamir edilemez bir hasara neden olan suçlular tutuklandı.
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