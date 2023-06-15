Çiğ köfte yerine kısır mı yiyoruz? Sosyal medyayı ikiye böldü

Hemen hemen hepimizin sevdiği Çiğ köfte son günlerde sosyal medyayı karıştırdı. Çiğ köfte pişirilmeden tüketildiği için bu besin son günlerin tartışma konusu oldu. Detaylar haberimizde...

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