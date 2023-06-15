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Çiğ köfte yerine kısır mı yiyoruz? Sosyal medyayı ikiye böldü

A Haber
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Giriş: 15.06.2023 09:52
Hemen hemen hepimizin sevdiği Çiğ köfte son günlerde sosyal medyayı karıştırdı. Çiğ köfte pişirilmeden tüketildiği için bu besin son günlerin tartışma konusu oldu. Detaylar haberimizde...
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