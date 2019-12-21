21 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
21.12.2019

Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Arsa Bank!

Ankara'da "Çiftlik Bank" benzeri "Arsa Bank" yapılanmasıyla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı. Dolandırıcıların 40 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenilirken elebaşları yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi.

Ankara'da Çiftlik Bank benzeri yöntemle 'Arsa Bank' adı altında 40 milyon TL vurgun yaptılar.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda arazi dolandırıcılığı yapan 4 kişiyi tespit etti. Ankara'da, ülkenin kıyı bölgelerinde arsa alıp Katarlılara yüksek karla satacaklarını belirten şahısların, 2 grup halinde dolandırıcılık şebekesi kurduğunu öğrenen ekipler operasyonun düğmesine bastı. Durumun, uzun süre yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda konu derinlemesine araştırıldığında, çiftlik bank benzeri bir saadet zinciri/ponzi tuzağı olduğu ortaya çıktı.

ADINA 'ARSA BANK' DEDİLER
Şüphelilerin kendi arasında 'Arsa Bank' olarak adlandırdığı yapının, ilk kez 1910 yılında kullanılan Charles Ponzi tarafından çıkarılan Ponzi düzenine benzediği tespit edildi. Uzun süren teknik ve fiziki takip sonucunda 4 kişinin kimliğini tespit eden ekipler, dolandırıcıların yüksek karla arazi alıp satacaklarını söyleyerek 20 ayrı kişiyi toplamda 40 milyon TL dolandırdığını belirledi.

Bunun üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'Ağa' lakaplı elebaşıyla birlikte 4 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcıların evlerinde yapılan arımada, başkalarına ait çok sayıda banka ve kredi kartı ele geçirirken, grubun 'Ağa' lakaplı elebaşının saklandığı evde yurt dışına kaçma planları yaptığını tespit etti.

AYLARCA EVSİZ KILIĞINDA POLİSTEN KAÇMIŞ
Ağa lakaplı elebaşı emniyetteki ifadesinde, polis ve Arsa Bank adı altında dolandırdığı kişilerden gizlenebilmek için kılık değiştirdiğini ve aylarca sokakta evsiz insan görünümüyle dolaştığını söyledi. Suç örgütü ile ilgili bütün detayları anlatan elebaşı, referans yöntemiyle ilk katılanlara bir miktar para kazandırdığını, böylece o kişilerin akrabaları ve arkadaşlarını da sisteme dahil ettiğini belirtti. Şüpheli öte yandan mağdurlara arsa alım satımı yaptığını ama arsa almadığını ve tüm parayı yasa dışı bahis sitelerinde kaybettiğini itiraf etti. Yakalanarak gözaltına alınan kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Arsa Bank!
Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Arsa Bank!
Görüntüler olay olmuştu! O öğretmen hakkında karar
Görüntüler olay olmuştu! O öğretmen hakkında karar
Müge Anlı korkunç cinayetin detaylarını anlattı
Müge Anlı korkunç cinayetin detaylarını anlattı
Gözaltına alınan katil zanlısı canlı yayında konuştu
Gözaltına alınan katil zanlısı canlı yayında konuştu
Minibüse yetişmek isterken ölümden döndü
Minibüse yetişmek isterken ölümden döndü
Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğeninden hız denemesi
Özcan Deniz'in ehliyetsiz yeğeninden hız denemesi
Kadın doktor, otoyolda darp edildi
Kadın doktor, otoyolda darp edildi
A Haber canlı yayınında bomba imha denemesi
A Haber canlı yayınında bomba imha denemesi
İBB önünde İmamoğlu'na 'fayton' tepkisi
İBB önünde İmamoğlu'na 'fayton' tepkisi
Eminönü balıkçıları hakkında mahkeme kararını verdi
Eminönü balıkçıları hakkında mahkeme kararını verdi
Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı
Yangında mahsur kalan hamile kadın, ip yardımıyla kurtarıldı
Meteoroloji buzlanma ve sis uyarısı
Meteoroloji buzlanma ve sis uyarısı
Daha Fazla Video Göster