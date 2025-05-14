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Çiftçinin korkulu rüyası kokarcaya yerli tuzak: Sakarya’da Çiftçiler Günü’nde üreticiyle buluştu

Çiftçinin korkulu rüyası kokarcaya yerli tuzak: Sakarya’da Çiftçiler Günü’nde üreticiyle buluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.05.2025 17:59
Çiftçilerin korkulu rüyası olan kahverengi kokarca böceği için dünyada Amerika ve Kosta Rika'da geliştirilen feromonların üçüncüsü Sakarya Üniversitesi'ndeki profesörler tarafından geliştirildi. Tarımsal üretimin baş düşmanı haline gelen kahverengi kokarcaya karşı üretilen ve muadillerinden 5 kat daha etkili olduğu bilimsel tespitlerle ispatlanan yerli feromon tuzak "tutSAK" çiftçiye ilk kez 14 Mayıs Dünya Çiftçi Günü’nde teslim edildi. İstilayı yerinde bitirme, larva ile yumurtalarla mücadele ve toprağı yerinde zenginleştirme aşamalarıyla tutSAK, Larcex-H ve BIO-H olmak üzere 3 farklı ürün Sakarya Büyükşehir’in düzenlediği programda çiftçiyle buluşturuldu.
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Çiftçinin korkulu rüyası kokarcaya yerli tuzak: Sakarya’da Çiftçiler Günü’nde üreticiyle buluştu
Çiftçinin korkulu rüyası kokarcaya yerli tuzak!
Çiftçinin korkulu rüyası kokarcaya yerli tuzak!
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