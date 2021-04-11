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Çiftçilerden Başkan Erdoğan'a teşekkür

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Giriş: 11.04.2021 00:03
Güncelleme:11.04.2021 19:19
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üreticinin elinde kalan milyonlarca ton patates ve soğanın Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alacak olması çiftçiyi sevindirdi. Tonlarca patates ve soğan Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere kamyonlara yüklenmeye başladı. Çiftçliler Başkan Erdoğan'a dua ederek teşekkürlerini iletti.

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren çiftçiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla büyük destek geldi.

Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltiği satın alacak.

İhtiyaç sahiplerine bedelsiz dağıtılacak patates ve soğan üreticiden alınmaya başlandı.

Çiftçi alınan karardan memnun.

'Cumhurbaşkanı böyle bir şey yapmamış olsaydı komple çöptü bu ürünler... Hem ihtiyaç sahipleri faydalanacak hem de biz faydalanacağız' diyen çiftçiler Başkan Erdoğan'a bu kararından dolayı teşekkür etti.

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