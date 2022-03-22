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Cicişler kardeşlerden Esra Ersoy cinsel istismardan tutuklandı

DHA
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Giriş: 22.03.2022 16:33
Cicişler kardeşlerden Esra Ersoy yargılandığı “çocuğuna cinsel istismar” suçundan 10 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Hakkında tutuklama kararı bulunan Ersoy İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Esra Ersoy tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Esra Ersoy cinsel istismardan tutuklandı
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