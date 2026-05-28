Boğazdaki turkuaz rengin nedeni belli oldu

İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde son günlerde ortaya çıkan turkuaz renk değişimi vatandaşların dikkatini çekti. Köprülerden ve sahil hattından net şekilde görülen sıra dışı manzara, megakente kartpostallık görüntüler kazandırdı. Uzmanlara göre denizdeki bu renk dönüşümünün arkasında plankton hareketliliği, güneş ışınlarının geliş açısı ve biyolojik değişimler yer alıyor. Özellikle Haliç çevresi ve Boğaz hattında etkisini gösteren doğa olayı, sosyal medyada da gündem oldu.