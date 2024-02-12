Çiçekçilerde sevgililer günü yoğunluğu! 14 Şubat nedeniyle 7 milyon dolarlık gelir yaşadılar

14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazırlıklar haftalar öncesinde başladı. Bu özel gün için kadınların çiçekleri unutulmuyor elbet. Haliyle çiçekçilerde de hareketlilik başladı. A Haber muhabiri Hakan Gürkan vitrinlerdeki rengarenk çiçekleri ekranlara yansıttı.

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