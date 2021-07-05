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CHP’li iki belediye arasında arazi kavgası

A Haber
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Giriş: 05.07.2021 14:16
Adana Büyükşehir ile Seyhan Belediyesi arazi satışı nedeniyle mahkemelik oldu. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. MHP Seyhan Meclis Üyesi Şehmus Uçar, konunun detaylarını anlattı.

Büyükşehir belediyesi kamu arazisini sattı. Adana Büyükşehir ile Seyhan Belediyesi arazi satışı nedeniyle mahkemelik oldu.

Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. MHP Seyhan Meclis Üyesi Şehmus Uçar, konunun detaylarını anlattı.

"HAKKINI AÇIKÇA İHLAL ETMİŞ"

Uçar, "Belediyelerin görev yetkileri kanunlarla açık bir şekilde tanımlanmıştır. Burası ilçe belediyesi adına tescil edilmesi gerekirken Büyükşehir Belediyesi hak ihlaline girerek burayı 42 milyon TL'ye bir firmaya satıyor. Yapılan araştırmalara göre 100 milyon liralık bir arsa değeri olduğu söyleniyor. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesinin hakkını açıkça ihlal etmiş." ifadelerini kullandı.

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