CHP'li İBB’den dev arazi satışı! Baştan sona usulsüz ihale

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediyeye ait taşınmazları satmaya devam ediyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında detayları aktardı. Beyoğlu meclis üyesi Metin Güneş, "Meclis kararını sadece mahkeme bozar hukuk bozar. Bu yapılan ihale baştan sona kadar usulsüzdür." dedi.

İHALE BAŞTAN SONRA USULSÜZ

Güneş, "İhale tamamen usulsüz şu saatlerde yapılmakta olunan ihale bizim açımızdan şöyle usulsüz. Meclis kararını sadece mahkeme bozar hukuk bozar. Bu yapılan ihale baştan sona kadar usulsüzdür." ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Semt konağımız, halkımızın tüm kesimlerinin kullandığı, sahiplendiği bir mahalle evidir. İstanbul Büyükşehir yönetimi kanuna aykırı ihaleyle Beyoğlu'muzu mağdur ediyor. Haklarımızı milletimiz adına hukuki yollarla korumaya devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

"BU İHALE KARARINI ALDIRAN İRADE ART NİYETLİ"

Haydar Ali Yıldız'ın; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Beyoğlumuza tahsis ettiği Örnektepe Semt Konağıyla ilgili hepimizi hayrete düşüren bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Süreci bir algı operasyonuna dönüştürmek ve mağduriyet algısı oluşturmak isteyen İBB yönetimi, yarın, 2 Eylül 2020'de binanın kullanımını kiralamak üzere ihale açmıştır. Kanunlara aykırı bu ihale kararını aldıran iradenin, art niyetli olduğu aşikardır."

"SEMT KONAĞIMIZ, HALKIMIZIN TÜM KESİMLERİNİN KULLANDIĞI, SAHİPLENDİĞİ BİR MAHALLE EVİ"

"Semt konağımızı kullanma hakkımız olmasına rağmen henüz yerleşmedik. Semt konağımız, halkımızın tüm kesimlerinin kullandığı, sahiplendiği bir mahalle evidir. Türkiye bir hukuk devletidir. Tahsis sürecinin sükunetle tamamlanmasını, ortak kullanım alanımız üzerinden huzursuzluk yaşanmamasını beklerken İBB yönetiminin Meclis iradesini yok sayan tutumuna şahit oluyoruz."

"BU KARAR İBB YÖNETİMİNE ZARAR VERECEK"

"Kıymetli hemşehrilerimize bir hakikatı anlatmak istiyorum: yarınki ihale algı yönetiminden başka bir amaçla yapılıyor olamaz. 1995 yılından bu tarafa kullandığımız binayı siyasi gerginliğe ve mağduriyete dönüştürmek İBB yönetimine yalnızca zarar verecektir."

"İBB YÖNETİMİNİN BU KARARI, AÇIKÇA MECLİS KARARINA VE HUKUKA AYKIRI"

Beyoğlu Belediyesi de; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihalesinin hukuksuz olduğunu açıkladı.

Beyoğlu Belediyesi'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 Mart 2020 tarih ve 309 sayılı ısrar kararı ile Örnektepe Semt Konağı (3249 Ada, 31 Parseldeki taşınmaz) kamu hizmetinde kullanılmak üzere 10 yıl süre ile Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilmiştir. İBB Yönetimi sözkonusu taşınmazı 2 Eylül 2020 tarihinde üçüncü kişilere kiralamak üzere ihaleye çıkarmaktadır. İBB Yönetiminin bu kararı, açıkça meclis kararına ve hukuka aykırıdır."

"İBB TARAFINDAN ÖZEL KİŞİ VEYA KURULUŞLARA İHALE EDİLMEK İSTENMEKTE"

"İlgili yer 1995 senesinden itibaren Beyoğlu Belediye'sinin kullanımında bulunmaktadır. Bölge halkına daha modern binada hizmet vermek amacı ile 2017 yılında eski bina yıkılarak yerine muhtarlık, sağlık ocağı, kreş, gençlik merkezi, yurt, otopark ve semt konağı olarak hizmet verecek yeni modern ve depreme dayanıklı bina inşa edilmiştir. Ancak, kamu hizmetine sunulmak üzere projelendirilen ve bu amaçla Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilen bu taşınmaz, İBB tarafından özel kişi ve/veya kuruluşlara ihale edilmek istenmektedir."

"KANUNA AÇIKÇA AYKIRI BU GİRİŞİM, İSTANBUL HALKININ İRADESİNİ YOK SAYMAK ANLAMINA GELMEKTEDİR"

"İBB Meclis kararı ile bir kamu kurumu olan Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na tahsis edilen bir taşınmazın, Meclis Kararına aykırı olarak, İBB Yönetimince başka bir kişi/kurum/kuruluşa kiralanması/tahsisi/satımı ya da trampaya konu edilmesi hukuken mümkün değildir. Kanuna açıkça aykırı bu girişim, İstanbul Halkının iradesini yok saymak anlamına gelmektedir. Kanunlara riayet etmek ve halk iradesi ile oluşan belediye meclis kararlarına saygı göstermek, İBB Yönetiminin temel sorumluluklarından birisidir ve yöneticiler bu sorumluluğa uygun davranmakla mükelleftir. Ne var ki, İBB Yönetimi meclis kararına ve kanuni düzenlemeleri görmezden gelerek, hukuk tanımaz bir tutum sergilemektedir."

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN KARAR ORGANI"

"5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 12. maddesine göre; 'Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır' İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbulluların oylarıyla seçilmiş olup, millet iradesini temsil etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Kanunları ve diğer düzenleyici işlemleri tatbik etmekle yükümlü bir kamu kurumu olan İBB'nin, kanunları bizatihi kendi yöneticileri eliyle çiğnemesi, izah edilemez bir durumdur.

Bir hukuk devletinde, kanunlara alenen aykırı hareket etmek ve millet iradesini temsil eden Belediye Meclis kararını hiçe saymak, hukuk sisteminin asla koruyacağı bir davranış değildir. Nitekim, ilgili işlem hakkında yürütmenin durdurulması talepli iptal davamızı açarak, gerekli hukuki adımları atmış bulunmaktayız."