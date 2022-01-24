24 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları CHP'li İBB kar yağışında da sınıfta kaldı! Tuz yok buz var...

CHP'li İBB kar yağışında da sınıfta kaldı! Tuz yok buz var...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2022 01:31
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki iBB bir kez daha sınıfta kaldı. Kar yağışı ile mücadelede gerekli önlemleri almayan İBB, vatandaşları yarı yolda bıraktı. İETT otobüsleri, kar küreme araçları karlı ve buzlu yolda hareket edemedi. Vatandaşlar ise özel araçlarıyla zorlu anlar yaşadılar.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Esenyurt'ta vatandaşlar kar nedeniyle ilerleyemeyen İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı.

O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İETT OTOBÜSÜ YOLCULARINI İNDİRDİ

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir İETT otobüsü kar yağışı nedeniyle seferini durdururken yolcular inip yürümek zorunda kaldı.

Alınan bilgiye göre, 36T Taksim Cebeci hattındaki İETT otobüsü şoförü, Kasımpaşa yönüne hareket halindeyken gideceği yolun karla kaplı olması nedeniyle Şişhane Durağı'nı geçtikten sonra yolcuları araçtan indirdi.

Otobüsten inen yolcuların yola yürüyerek devam etmek zorunda kaldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bazı vatandaşlar, yolun tuzlanmadığını belirterek, yaşanan duruma tepki gösterdi.


A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li İBB kar yağışında da sınıfta kaldı!
CHP'li İBB kar yağışında da sınıfta kaldı!
Bolu Valisi Ahmet Ümit: 1950’den bu yana en yoğun kar yağışı
Bolu Valisi Ahmet Ümit: 1950'den bu yana en yoğun kar yağışı
Katil zanlısı annesi çıktı
Katil zanlısı annesi çıktı
THY’den 31 uçuş iptali
THY’den 31 uçuş iptali
TAG Otoyolu’nda ulaşıma kar engeli
TAG Otoyolu'nda ulaşıma kar engeli
Akdeniz’in doğusunda yoğun kar
Akdeniz'in doğusunda yoğun kar
2 yılda 95 kilo verdi
2 yılda 95 kilo verdi
Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı
Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatıldı
İhmal felaketi getirdi! 3 yaşındaki bebek...
İhmal felaketi getirdi! 3 yaşındaki bebek...
Turist otobüsü devrildi! Yaralılar var
Turist otobüsü devrildi! Yaralılar var
Muğla’yı hortum vurdu
Muğla'yı hortum vurdu
Kiralık ev arayanlar ve kiracılar dikkat!
Kiralık ev arayanlar ve kiracılar dikkat!
Daha Fazla Video Göster