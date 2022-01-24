CHP'li İBB kar yağışında da sınıfta kaldı! Tuz yok buz var...

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki iBB bir kez daha sınıfta kaldı. Kar yağışı ile mücadelede gerekli önlemleri almayan İBB, vatandaşları yarı yolda bıraktı. İETT otobüsleri, kar küreme araçları karlı ve buzlu yolda hareket edemedi. Vatandaşlar ise özel araçlarıyla zorlu anlar yaşadılar.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Esenyurt'ta vatandaşlar kar nedeniyle ilerleyemeyen İETT otobüsünün hareket etmesi için zıpladı.

O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İETT OTOBÜSÜ YOLCULARINI İNDİRDİ

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir İETT otobüsü kar yağışı nedeniyle seferini durdururken yolcular inip yürümek zorunda kaldı.

Alınan bilgiye göre, 36T Taksim Cebeci hattındaki İETT otobüsü şoförü, Kasımpaşa yönüne hareket halindeyken gideceği yolun karla kaplı olması nedeniyle Şişhane Durağı'nı geçtikten sonra yolcuları araçtan indirdi.

Otobüsten inen yolcuların yola yürüyerek devam etmek zorunda kaldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bazı vatandaşlar, yolun tuzlanmadığını belirterek, yaşanan duruma tepki gösterdi.





