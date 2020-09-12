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CHP'li başkanın tecavüzüne uğradığını iddia eden kadın A Haber'e konuştu

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Giriş: 12.09.2020 22:21
Güncelleme:12.09.2020 22:34
CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın, kendisinden iş isteyen bir kadına başkan yardımcılarıyla birlikte tecavüz ettiği iddiası gündemden düşmüyor. A Haber o kadına ulaştı. Birinci ağızdan yaşananları dinledi. Mağdur kadın yaşanan skandalın perde arkasında yaşananları anlattı.
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