CHP'li başkanın tecavüzüne uğradığını iddia eden kadın A Haber'e konuştu

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın, kendisinden iş isteyen bir kadına başkan yardımcılarıyla birlikte tecavüz ettiği iddiası gündemden düşmüyor. A Haber o kadına ulaştı. Birinci ağızdan yaşananları dinledi. Mağdur kadın yaşanan skandalın perde arkasında yaşananları anlattı.