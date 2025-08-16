16 Ağustos 2025, Cumartesi
CHP’de yeni istifalar olur mu? İşte CHP kulislerinde konuşulanlar
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifasının şokunu atlatamayan CHP'de yeni istifaların gelebileceği konuşuluyor. Üstelik sadece belediye başkanları değil milletvekili grubunda da rahatsızlıkların hat safhaya ulaştığı ve kopuşların yaşanabileceği iddia edildi.