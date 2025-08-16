16 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları CHP’de yeni istifalar olur mu? İşte CHP kulislerinde konuşulanlar
CHP’de yeni istifalar olur mu? İşte CHP kulislerinde konuşulanlar

CHP’de yeni istifalar olur mu? İşte CHP kulislerinde konuşulanlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2025 16:39
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifasının şokunu atlatamayan CHP'de yeni istifaların gelebileceği konuşuluyor. Üstelik sadece belediye başkanları değil milletvekili grubunda da rahatsızlıkların hat safhaya ulaştığı ve kopuşların yaşanabileceği iddia edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de yeni istifalar olur mu? İşte CHP kulislerinde konuşulanlar
CHP’de yeni istifalar olur mu?
CHP’de yeni istifalar olur mu?
Japon türkücü Takeshi!
Japon türkücü Takeshi!
A Haber Trabzon’un Haçka Yaylası’na gitti
A Haber Trabzon'un Haçka Yaylası’na gitti
Şehre Yakın Ulumuhsine Köyü’ne konuk oldu
Şehre Yakın Ulumuhsine Köyü'ne konuk oldu
Bir yaşam iksiri olan gojinin hikayesi!
Bir yaşam iksiri olan gojinin hikayesi!
16 kadın devlet desteği ile mantar üreticisi oldu
16 kadın devlet desteği ile mantar üreticisi oldu
A Haber yangında kül olan yapıyı görüntüledi
A Haber yangında kül olan yapıyı görüntüledi
Kadını öldüresiye dövenler hakim karşısına çıktı!
Kadını öldüresiye dövenler hakim karşısına çıktı!
Sıcakta serinleten lezzet: Bici bici
Sıcakta serinleten lezzet: Bici bici
Fındıkta hasat ve depolama zamanı!
Fındıkta hasat ve depolama zamanı!
Küle dönen alanlar için ne yapılacak?
Küle dönen alanlar için ne yapılacak?
Bifet vatandaşa domuz eti yedirmiş
Bifet vatandaşa domuz eti yedirmiş
Daha Fazla Video Göster