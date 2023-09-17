CHP’de sular durulmuyor: Konya’da blok liste krizi yaşandı! Belediye başkanıyla il başkanı birbirine girdi

CHP İzmir kongresinden sonra Konya'da da ortalık karıştı. 3 adayın başkanlık yarışına girdiği blok liste krizi yaşandı. Taraflar birbirinin üzerine yürüyüp tartışma yaşandı. Genel başkanlık için adaylığını açıklayıp Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olan Özgür Özel'in de bulunduğu salonda Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın yaşanan kargaşa sırasında rahatsızlandığı iddia edilirken bazı ilçe teşkilatlarının da tepki olarak salonu terk ettiği belirtildi.