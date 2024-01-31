31 Ocak 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'de İzmir sonrası şimdi de Çankaya krizi! İmamoğlu'ndan Özel'e Buğra Gökçe baskısı! Kılıçdaroğlu da devrede...
CHP'de yerel seçimler öncesi İzmir'de yaşanan aday krizi Cemil Tugay'ın aday gösterilmesinin ardından daha da ateşlendi. Özgür Özel İmamoğlu'nun istediği Buğra Gökçe'yi aday yapmayıp üzerine "Listeyi ben çalıştım" diyerek mesaj gönderirken İmamoğlu yeniden Özel'e Buğra Gökçe talebiyle gitti. Gökçe'yi İzmir'den aday yapamayan İmamoğlu "Bari Çankaya'dan aday olsun" diyerek Özel'den istekte bulundu. Özgür Özel ise Çankara'ya avukatı Hüseyin Can Güner'i aday yapmak isterken Kılıçdaroğlu da Alper Taşdelen için lobi çalışmalarını sürdürüyor.