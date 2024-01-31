CHP'de İzmir sonrası şimdi de Çankaya krizi! İmamoğlu'ndan Özel'e Buğra Gökçe baskısı! Kılıçdaroğlu da devrede...

CHP'de yerel seçimler öncesi İzmir'de yaşanan aday krizi Cemil Tugay'ın aday gösterilmesinin ardından daha da ateşlendi. Özgür Özel İmamoğlu'nun istediği Buğra Gökçe'yi aday yapmayıp üzerine "Listeyi ben çalıştım" diyerek mesaj gönderirken İmamoğlu yeniden Özel'e Buğra Gökçe talebiyle gitti. Gökçe'yi İzmir'den aday yapamayan İmamoğlu "Bari Çankaya'dan aday olsun" diyerek Özel'den istekte bulundu. Özgür Özel ise Çankara'ya avukatı Hüseyin Can Güner'i aday yapmak isterken Kılıçdaroğlu da Alper Taşdelen için lobi çalışmalarını sürdürüyor.