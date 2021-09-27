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Chloe'nin bakışı servet olarak geri döndü

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Giriş: 27.09.2021 10:17
Şimdilerde 10 yaşında olan Chloe 2013 yılında annesinin Disneyland sürprizini sevinç gözyaşlarıyla karşılayan ablasına olan memnuniyetsiz bakışlarıyla fenomen olmuştu. Chloe'nin o bakışı ailesine servet kazandırdı. Dubai merkezli bir müzik prodüksiyon şirketi fenomen çocuğun o bakışına tam 74 bin dolar ödedi.
Bu bakış servet etti BU BAKIŞ SERVET ETTİ
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Bu bakış servet etti
Bu bakış servet etti
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