Chloe'nin bakışı servet olarak geri döndü

Şimdilerde 10 yaşında olan Chloe 2013 yılında annesinin Disneyland sürprizini sevinç gözyaşlarıyla karşılayan ablasına olan memnuniyetsiz bakışlarıyla fenomen olmuştu. Chloe'nin o bakışı ailesine servet kazandırdı. Dubai merkezli bir müzik prodüksiyon şirketi fenomen çocuğun o bakışına tam 74 bin dolar ödedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN