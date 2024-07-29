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Cezaevindeki albino kardeşlerin evine giren hırsızlar altınları çalıp evi darmadağın etti

Cezaevindeki albino kardeşlerin evine giren hırsızlar altınları çalıp evi darmadağın etti

İHA
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Giriş: 29.07.2024 14:34
Adana'da cezaevine giren albino kardeşlerin evine dadanan hırsızlar, evin altını üstüne getirirken klima, televizyon ve yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları çaldı. Cezaevinden izinli çıkıp eve gelen kardeşler hayatlarının şokunu yaşarken, evde mısır patlatıp eğlence yaptığı öne sürülen hırsızların rahatlığı ise pes dedirtti.
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