Cezaevindeki albino kardeşlerin evine giren hırsızlar altınları çalıp evi darmadağın etti

Adana'da cezaevine giren albino kardeşlerin evine dadanan hırsızlar, evin altını üstüne getirirken klima, televizyon ve yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları çaldı. Cezaevinden izinli çıkıp eve gelen kardeşler hayatlarının şokunu yaşarken, evde mısır patlatıp eğlence yaptığı öne sürülen hırsızların rahatlığı ise pes dedirtti.