Ceza yiyen alkollü sürücü: "Ayaklarına kapanayım ne olur arabayı men etme"

Çorlu ilçesinde seyir halinde denetimlerde bulunan İlçe Trafik Büro Amirliği ekibi, Erdal İnönü Caddesi üzerinde lüks bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Aracın durmaması üzerine trafik ekibi takibi sürdürdü. Araç sürücüsü birkaç dakika sonra aynı cadde üzerindeki bir sitenin otoparkında yakalandı. Trafik polisinin yaptığı kontrolde sürücünün 2,32 promil alkollü olduğu belirlendi. Kullandığı aracın bağlanacağını duyması üzerine sürücü O.C., "Ağabey ehliyetimi alın ama arabayı men etmeyin. Bak benim ehliyetimi alın ama ayaklarına kapanayım ne olur arabayı men etmeyin" diyerek polise dakikalarca dil döktü. Sürücü itiraz etse de cezadan kurtulamadı. Otomobil çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına konulurken, yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan sürücü O.C. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Sıradaki Videolar
Ekonomi Petrolde kritik eşik! Fiyatlar yine sınıra dayandı
Yaşam Ters yönden gelen at arabası trafiği tehlikeye attı
Yaşam Malatya’da barajlar taştı tahliye başladı
Yaşam Tunceli'de ayı 20 kovanı parçaladı
Spor Kupada ilk yarı finalist Tümosan Konyaspor

Gündemden Videolar

Ankara'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı!
Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp'e tebrik telefonu
25 yıl sonra bir ilk! Yarseli Barajı doldu: Vatandaş izlemek için sıraya girdi
İslam Memiş A Haber'de! Altında alım fırsatı: Gram 7500 TL'yi görebilir
Beyaz Saray'da 25. Madde depremi: Trump'a kendi kabinesinden anayasal muhtıra mı?
İLK TEBRİK BAŞKAN ERDOĞAN'DAN
Hürmüz'de abluka ve ateşkes bilmecesi! Petrol hattı savaş kozu mu?