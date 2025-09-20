20 Eylül 2025, Cumartesi

Cevizlibağ kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı

Cevizlibağ kız öğrenci yurdunda öğrencilerin eşyalarına zarar veren 4 şüpheli yakalandı

Giriş: 20.09.2025 18:25
Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün şikayeti üzerine, Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen olaylarla ilgili şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verdiği iddia edilen 4 şahıs yakalandı.
