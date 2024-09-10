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“Cenneti sırtımda taşıyorum” demişti! Temir dede ve torunu için müjde

“Cenneti sırtımda taşıyorum” demişti! Temir dede ve torunu için müjde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 13:16
Spina bifa hastası torununu her yere sırtında götüren Temir dedenin hikayesi yüreklere dokunmuştu. Kendisi torununu sırtında parka götürüyordu ve o anlar sosyal medyaya ve kameralarımıza yansımıştı. Temir dede ve torunu Yiğit Can için güzel haber geldi. Temir dedenin evi hayalini gerçekleştirmek için yenilendi. Ama onları sevindirecek asıl haber bu değil, Yiğit Can'ın tedavisi için doktor bulundu.
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