Çengelköy'ün 176 yıllık tarihi fırını: Bu tarihi fırının simitleri bir başka

İstanbul'un birçok tarihi dükkanı var. Gelin sizi onlardan bir tanesine 176 yıllık ekmek fırınına götürelim. Çengelköy caddesine girdiğinizde, sıcacık ekmeklerin olduğu taş fırın karşılıyor sizi. İşte tarih kokan o fırın.

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