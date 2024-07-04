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Çengelköy'ün 176 yıllık tarihi fırını: Bu tarihi fırının simitleri bir başka

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 20:00
İstanbul'un birçok tarihi dükkanı var. Gelin sizi onlardan bir tanesine 176 yıllık ekmek fırınına götürelim. Çengelköy caddesine girdiğinizde, sıcacık ekmeklerin olduğu taş fırın karşılıyor sizi. İşte tarih kokan o fırın.
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Çengelköy’ün 176 yıllık tarihi fırını!
Çengelköy'ün 176 yıllık tarihi fırını!
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