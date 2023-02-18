18 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Cenaze kimlikleri nasıl belirleniyor?

Cenaze kimlikleri nasıl belirleniyor?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.02.2023 18:13
Cenaze kimlikleri nasıl belirleniyor? Kriminal Daire Başkanı Bülent Gürcan A Haber'e anlattı.
İstanbul’da 93 okula tahliye kararı
İstanbul'da 93 okula tahliye kararı
Cenaze kimlikleri nasıl belirleniyor?
Cenaze kimlikleri nasıl belirleniyor?
296’ncı saatte gelen 2 mucize
296'ncı saatte gelen 2 mucize
AFAD açıkladı: Can kaybı 40 bin 642
AFAD açıkladı: Can kaybı 40 bin 642
“İyi ki varsınız ve iyi ki yanımızdasınız”
“İyi ki varsınız ve iyi ki yanımızdasınız”
Cenaze kimlikleri nasıl belirleniyor? İşte cevabı
Cenaze kimlikleri nasıl belirleniyor? İşte cevabı
Dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi yok oldu!
Dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi yok oldu!
Köy evini depremzedelere açtı!
Köy evini depremzedelere açtı!
Afetzedeler için özel olarak yapılıyor!
Afetzedeler için özel olarak yapılıyor!
Taha Duymaz’a acı veda!
Taha Duymaz'a acı veda!
AFAD yardım depolarında 24 saat çalışılıyor
AFAD yardım depolarında 24 saat çalışılıyor
Suudi doktorlar Nurdağı’nda
Suudi doktorlar Nurdağı'nda
Daha Fazla Video Göster