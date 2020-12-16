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Çekim yapan Brezilyalı belgeselci neye uğradığını şaşırdı! Cep telefonu ertesi gün bulundu! Her şeyi böyle kaydetmiş

DHA
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Giriş: 16.12.2020 08:46
Güncelleme:16.12.2020 09:16
Son dakika haberi... Brezilyalı belgeselci Ernesto Galiotto, Rio De Janeiro'da cep telefonu ile çekim yaptığı sırada saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı. Telefonu ertesi gün bulunan ve her şeyi saniye saniye kaydedilen belgeselcinin başına bakın ne geldi?

Son dakika haberi... Brezilyalı belgeselci Ernesto Galiotto, Rio De Janeiro'da cep telefonu ile çekim yaptığı sırada saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı. Telefonu ertesi gün bulunan ve her şeyi saniye saniye kaydedilen belgeselcinin başına bakın ne geldi?

Çekim yapan Brezilyalı belgeselci neye uğradığını şaşırdı! Cep telefonu ertesi gün bulundu! Her şeyi böyle kaydetmiş ÇEKİM YAPAN BREZİLYALI BELGESELCİ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI! CEP TELEFONU ERTESİ GÜN BULUNDU! HER ŞEYİ BÖYLE KAYDETMİŞ
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