Son dakika haberi... Brezilyalı belgeselci Ernesto Galiotto, Rio De Janeiro'da cep telefonu ile çekim yaptığı sırada saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı. Telefonu ertesi gün bulunan ve her şeyi saniye saniye kaydedilen belgeselcinin başına bakın ne geldi?

Son dakika haberi... Brezilyalı belgeselci Ernesto Galiotto, Rio De Janeiro'da cep telefonu ile çekim yaptığı sırada saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı. Telefonu ertesi gün bulunan ve her şeyi saniye saniye kaydedilen belgeselcinin başına bakın ne geldi?