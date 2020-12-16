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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Çekim yapan Brezilyalı belgeselci neye uğradığını şaşırdı! Cep telefonu ertesi gün bulundu! Her şeyi böyle kaydetmiş Çekim yapan Brezilyalı belgeselci neye uğradığını şaşırdı! Cep telefonu ertesi gün bulundu! Her şeyi böyle kaydetmiş Son dakika haberi... Brezilyalı belgeselci Ernesto Galiotto, Rio De Janeiro'da cep telefonu ile çekim yaptığı sırada saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı. Telefonu ertesi gün bulunan ve her şeyi saniye saniye kaydedilen belgeselcinin başına bakın ne geldi? Giriş Tarihi: 16.12.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 09:25
Brezilyalı belgeselci
Ernesto Galiotto, Rio De Janeiro'da cep telefonu ile çekim yaptığı sırada saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı. Telefonu ertesi gün bulunan ve her şeyi saniye saniye kaydedilen belgeselcinin başına bakın ne geldi? GALERİ DEVAM EDİYOR
Olay, Brezilya'nın Rio De Janeiro eyaletindeki Cabo Frio bölgesinde meydana geldi. Pervaneli bir uçağa binen belgeselci Ernesto Galiotto, telefonuyla çekim yaptığı sırada telefonu uçaktan düşürdü.
ÇEKİM YAPMAYA DEVAM ETTİ
Yaklaşık 500 metreden düşen telefonun bir sahile düştüğü ve çekim yapmaya devam ettiği ortaya çıktı.
ERTESİ GÜN BULDU
Telefonunu bulmak için harekete geçen Galiotto, internet üzerinden cihazın bulunduğu konumu saptayarak telefonunu geri aldı. Telefonda hasar meydana gelmediği, sadece koruyucu camının çatladığı ifade edildi.
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Vahşi doğada yaşananları çekmek isteyen belgesel ekibi tarafından kaydedilen görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Su içmek için dereye giren fil, dev timsahın saldırısına uğradı. İşte o korkunç anlar...
Su içmek isteyen fil büyük bir sürpriz ile karşılaştı.