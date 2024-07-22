Çekici terörleri trafiği tehlikeye attı! Trafik magandaları sürücüleri yol boyunca böyle taciz etti!

Kocaeli TEM Otoyolu Gebze geçişinde seyir halinde olan 3 çekici şoförü, otomobili ile yolculuk yapan 2 otomobili yol boyunca sıkıştırdı. Araçların önüne kıran ve sürücüleri taciz eden magandalar, trafiği de tehlikeye attı. Yol boyunca yaşanan taciz olayı araç içi kamerasına yansıdı.

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