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Çekici terörleri trafiği tehlikeye attı! Trafik magandaları sürücüleri yol boyunca böyle taciz etti!

Çekici terörleri trafiği tehlikeye attı! Trafik magandaları sürücüleri yol boyunca böyle taciz etti!

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 20:17
Kocaeli TEM Otoyolu Gebze geçişinde seyir halinde olan 3 çekici şoförü, otomobili ile yolculuk yapan 2 otomobili yol boyunca sıkıştırdı. Araçların önüne kıran ve sürücüleri taciz eden magandalar, trafiği de tehlikeye attı. Yol boyunca yaşanan taciz olayı araç içi kamerasına yansıdı.
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Trafik magandaları sürücüleri yol boyunca taciz etti!
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