Çay tiryakileri dikkat! Eğer çaya limon eklerseniz...

"Her şeyin fazlası zarar" sözü bir kez daha kanıtlandı. Çay tiryakilerine kötü haber, her gün çay içenler dikkat! A Haber'e konuşan Atatürk Üniversitesi Dahiliye Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Kiki, çay sevenleri uyardı. Peki aşırı çay tüketiminin insan vücuduna ne gibi zararları var? Bir insan günde kaç bardak çay içmeli? Aşırı çay tüketimi demir eksikliğine sebep oluyor mu? Çaya limon eklemenin faydası var mı? gibi tüm sorulara Prof. Dr. İlhami Kili A Haber'de yanıt verdi.