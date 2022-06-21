Çapa Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet törenine damga vurdu!

Çapa Tıp Fakültesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşma yapan okul birincisi Merve Nur Uçar'ın sözleri salonda dakikalarca alkışlandı. Genç doktor hocalarına teşekkür ederken "Rasim Özdenören'in dediği gibi hem bu deveyi güdecek hem bu diyardan gitmeyeceğiz… Ülkeyi elin memleketine garson kazandıranlar değil kendisini okutan büyüten bu topraklara borcunu ödeyenler kalkındıracak" ifadelerini kullandı.