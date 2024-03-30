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Çankırı'da feci kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 13:18
Son dakika haberi... D-100 kara yolunda TIR otomobilin üzerine devrildi. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ise hastaneye sevk edildi.
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TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
TIR otomobilin üzerine devrildi: 4 ölü
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