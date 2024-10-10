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Cani Semih Çelik’i kasap arkadaşları anlattı

Cani Semih Çelik’i kasap arkadaşları anlattı

Ahmet Çakar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 10:34
Türkiye'nin konuştuğu sur cinayetlerinde tanıklar anlatmaya devam ediyor. Katil Semih Çelik'i bir dönem aynı işyerinde çalıştığı kasap arkadaşı anlattı.
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