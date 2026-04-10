Orta Doğu’da ateşkes alarm veriyor! Katil Netanyahu’dan gerilimini tırmandıran mesaj

Orta Doğu’da ateşkes için diplomatik temaslar sürerken, sahadaki askeri hareketlilik ve sert açıklamalar gerilimi yeniden zirveye taşıdı. A Haber’de konuşan Akademisyen Yeliz Albayrak ve Gazeteci Abdülkadir Selvi, sürecin son derece kırılgan bir zeminde ilerlediğine dikkat çekti. Albayrak, bölgedeki krizin yalnızca askeri değil enerji koridorları ve küresel güç dengelerini de kapsayan çok katmanlı bir mücadeleye dönüştüğünü ifade ederken, Abdülkadir Selvi ise masanın kurulmasına rağmen sahadaki tehditlerin sürdüğünü belirterek ateşkesin pamuk ipliğine bağlı olduğunu vurguladı.