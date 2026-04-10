Siyonist İsrail rejiminden Lübnan'da toplu katliam | Beyrut savaş alanına döndü: Can kaybı durmuyor!

Lübnan, Siyonist İsrail rejiminin tarihin en kanlı ve acımasız saldırılarından birine maruz kaldı. Beyrut semalarına ölüm yağdıran işgal ordusu, sadece 10 dakika içinde 100'den fazla noktayı hedef alarak şehri adeta bir cehenneme çevirdi. Bölgede sıcak çatışmalar sürerken, ateş hattından bildiren A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Hüseyin Koçak, yayın anlarını ve sahadaki son durumu tüm ayrıntılarıyla aktardı.