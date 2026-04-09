ahaber.com.tr Haber Merkezi

Siyonistlerden işgali genişletme itirafı: Saldırılar Suriye'ye kadar genişlemeli

Terör devleti İsrail, İran-ABD arasındaki ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a saldırılarını sürdürürken, Tel Aviv'e ateşlenen füzeler ile büyük bir panik yaşıyor. Demir Kubbe ve erken uyarı sistemleri tamamen etkisiz hale gelirken, İsrail kabinesi dün acil olarak toplandı. Lübnan'daki son durumun görüşüldüğü kabinede, Siyonist Bakan Smortich, İsrail'in saldırıları genişletmesi gerektiğini belirterek sinsi planlarını itiraf etti. Smortich; "Filistin devleti fikrini sona erdiren bir siyasi planımız var. Sınırlarımızı Gazze'de, Lübnan'da Litani boyunca ve Suriye'de Şeyh Cemal'e kadar genişletmemiz gerekiyor." dedi. Tel Aviv'de yaşanan son gelişmeleri A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu aktardı.

Sıradaki Videolar
YaşamEdirne’de eğlence faciası: Ölüm anları kameraya yansıdı
DünyaMücteba Hamaney'den İran halkına sokak çağrısı
DünyaSavaşta kritik eşik! Ya ateşkes ya kaos
GündemBaşkan Erdoğan'dan 'ateşkes' diplomasisi
StoryHEM DARP HEM İFTİRA

Gündemden Videolar

İran'da ateşkes kararı sonrası Tel Aviv'e füze yağmuru
İşte ABD ve İran'ın anlaştığı konular
Osmaniye’de sel faciası
Osmaniye'deki sel felaketinde can kaybı
Trump’ın hamleleri dünya dengelerini sarstı: Pax Amerika tarihe mi karışıyor?
Trump'ın ateşkes şartının ardından Tel Aviv'de füze paniği
Ateşkes sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş