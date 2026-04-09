Mücteba Hamaney'den İran halkına çağrı: Sokakları boş bırakmayın

İran'ın başkenti Tahran'da sokağa dökülen halk, öldürülen liderleri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere kayıplarının yasını tutmayı sürdürüyor. İnkılap Meydanı'nda binlerce kişi İran bayraklarıyla nöbetini sürdürürken, yapılan ateşkese rağmen tedirgin bekleyişlerini sürdürüyor. İran Dini Lideri Ayetullah Mücteba Hamaney savaşı istemediklerini vurgularken, halkına sokak çağrısı ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaptığı açıklamaları ise dikkat çekti. Öte yandan A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan gelen son açıklamaları ve bölgedeki sıcak gelişmeleri aktardı.