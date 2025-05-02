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Cani doktor köpeklere ne yaptı? Babasının evinden 4 kemik çıktı

Cani doktor köpeklere ne yaptı? Babasının evinden 4 kemik çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 12:10
Ankara'da 28 yaşındaki doktor Muhammet Mustafa Duman'ın çok sayıda yavru köpeği öldürdüğü iddiasını A Haber ekranlara taşımıştı. Tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı. Muhammet Mustafa Duman, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi, köpeklerin balkondaki açık camdan kaçarak gittiklerini ileri sürdü. Evinin duvarlarında tespit edilen kan izleri için ise "boya" dedi. Polis cani doktorun evinin bahçesinde köpekleri gömmüş olabileceği ihtimaline karşı kazı çalışması başlattı.
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Cani doktor köpeklere ne yaptı? Babasının evinden 4 kemik çıktı
Cani doktor köpeklere ne yaptı?
Cani doktor köpeklere ne yaptı?
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