02 Mayıs 2025, Cuma
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Cani doktor köpeklere ne yaptı? Babasının evinden 4 kemik çıktı
Ankara'da 28 yaşındaki doktor Muhammet Mustafa Duman'ın çok sayıda yavru köpeği öldürdüğü iddiasını A Haber ekranlara taşımıştı. Tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı. Muhammet Mustafa Duman, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi, köpeklerin balkondaki açık camdan kaçarak gittiklerini ileri sürdü. Evinin duvarlarında tespit edilen kan izleri için ise "boya" dedi. Polis cani doktorun evinin bahçesinde köpekleri gömmüş olabileceği ihtimaline karşı kazı çalışması başlattı.