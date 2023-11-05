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Çanakkale'deki orman yangınının çıktığı ilk anlar kamerada

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Giriş: 05.11.2023 17:40
Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında dün saat 14.30 sıralarında çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle bugün saat 14.00'te kontrol altına alınan yangının başladığı ilk anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nün orman gözetleme kulesindeki kameralarla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yangının rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldığı anlar da yer aldı.
Çanakkale’deki orman yangınının çıktığı ilk anlar
Çanakkale'deki orman yangınının çıktığı ilk anlar
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