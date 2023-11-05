05 Kasım 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Çanakkale'deki orman yangınının çıktığı ilk anlar kamerada
Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında dün saat 14.30 sıralarında çıkan, havadan ve karadan müdahaleyle bugün saat 14.00'te kontrol altına alınan yangının başladığı ilk anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nün orman gözetleme kulesindeki kameralarla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yangının rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldığı anlar da yer aldı.