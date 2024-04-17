Çanakkale’de toprak kayması: Göçük altında kalanlar var

Son dakika... Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde bir tarlada hayır çeşmesi için kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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