17 Kasım 2025, Pazartesi
Çanakkale’de sahile vurdu! Ölü yunus balığı...
Gelibolu ilçesi Güneyli sahilde yürüyen vatandaşlar, 1 buçuk metre boyundaki ölü yunus balığının karaya vurduğunu gördü. Yunus balığını görenler durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler sahilde bulunan ölü yunus balığını sahilden kaldırdı. Yunusun ölüm nedeni araştırılırken, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapılacağı öğrenildi.