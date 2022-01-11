Çanakkale’de İlknur, Eda ve Damla’yı hayattan koparan hız!

İlknur, Eda ve Damla.... Pırıl pırıl, yaşam enerjisi dolu 3 genç kızdı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde akaryakıt istasyonundan çıkan TIR'a çarpan otomobilde can verdiler. O kazada hız kadranı 230'da takılı kalmıştı üstelik.

Aileleri dişinden tırnağından biriktirdikleri ile göndermişti kızlarını üniversiteye. Hepsinin umutları, hayalleri vardı. İlknur Arslan, eda Ertekin ve Damla Aytaş'ın Çanakkale'de eğlendikleri, kendilerini almaya gelen Birkan Gugul ve hasan Tahsin Ergün ise hız takıntılıydı.

Direksiyondaki Birkan Gugul'un daha önce de ehliyetine el konulmuştu bu yüzden. Yine bastı gaza. Bu kez hem kendi hem de arkadaşlarının canına mal oldu hız. Otomobilin hız kadranı 230'da takılı kaldı. Pırıl pırıl o üç genç kızdan geriye ise fotoğrafları kaldı.



