Çanakkale'de dehşet: Bayramiç'te bir kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Özgür Ölçek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Servet V.'nin Ölçek'i vurma anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırganın yerde yaralı yatan Ölçek'in kafasına silahla da vurduğu görüldü.

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