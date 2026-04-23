Çanakkale'de 30 kaçak göçmen yakalandı: 1 organizatör tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Göçmen Kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda Çanakkale'ye gelerek yasadışı yollardan yurtdışına çıkmaya teşebbüs eden 30 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemleri için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM' e) teslim edildi. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonda olaylarda kullanılan 1 araç, 15 can yeleği, 12 can simidi, 3 hava pompasına el konuldu.