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Çanakkale Boğazı'nda fırtına engeli! Kuzey ve Güney yönden gemi trafiğine kapatıldı

A Haber
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Giriş: 28.11.2023 16:12
Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Boğaz kuzey ve güney yönden gemi trafiğine kapatıldı. Öte yandan makine arızası veren Libya bayraklı "Kevalay Queen" adlı yolcu gemisi güvenli bölgeye çekilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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