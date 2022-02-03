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Çanakkale Biga'da sel | Şiddetli yağışın ardından Kocabaş Çayı taştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2022 11:32
Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle kocabaş çayı taştı. Bölgede sel meydana geldi. Son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı.
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Çanakkale Biga'da sel
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