03 Şubat 2022, Perşembe
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Çanakkale Biga'da sel | Şiddetli yağışın ardından Kocabaş Çayı taştı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle kocabaş çayı taştı. Bölgede sel meydana geldi. Son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer canlı yayında aktardı.