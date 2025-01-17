Can dostlarımıza özel tam donanımlı hastane! Evcil ve egzotik hayvanlar nasıl tedavi ediliyor?

Can dostlarımız için umut ışığı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, modern tesisleri ve uzman kadrosuyla hayvan sağlığına yönelik hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. 24 poliklinik, 12 ameliyathane ve yılda 50 bin hastayı tedavi eden fakülte, hem evcil hem de yabani hayvanlar için şifa kapısı olmaya devam ediyor. Egzotik hayvanlardan felçli vakalara kadar pek çok zorlu tedaviyi başarıyla gerçekleştiren hastane, sevgi ve özveriyle hayvanların hayatlarına dokunuyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, hayvan sağlığına yönelik önemli bir hizmet sunuyor. Hem evcil hem de egzotik hayvanların tedavi edildiği bu hastane, 24 polikliniği ve 12 ameliyathanesiyle can dostlarımız için umut ışığı olmaya devam ediyor.

Hastanede yılda yaklaşık 50 bin hasta muayene ediliyor ve 6 binin üzerinde cerrahi ve jinekolojik operasyon gerçekleştiriliyor. Uzmanlar, karantina alanlarından yatar hasta bölümlerine kadar her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenmiş modern tesislerde hizmet sunuyor.

Fakültede görev yapan bir veteriner uzman, hastanenin hareketli bir yer olduğunu ifade ederek, "Karantina ve yatar hasta bölümlerinin bulunduğu bu alanda çok sayıda hayvanın tedavisi yapılıyor. Günde yüzlerce hasta kabul ediyoruz," dedi.

Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde her türden hayvan tedavi ediliyor. Bir uzman, fakülteye getirilen zorlu bir vakayı anlatırken, "Meme tümörü şikayetiyle gelen bir hasta vardı, çok zor bir vakaydı ama şükür ki başarılı bir operasyon gerçekleştirdik," ifadelerini kullandı.

Duygusal anlara sahne olan hastanede, felçli bir hayvanın tedavi süreci de dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan bir yetkili, "4 bacağı felçli bir hayvan dün görüntülemelerini yaptık, tedavi sürecini titizlikle sürdürüyoruz," dedi.

Sevgi ve ilginin hayvan sağlığındaki önemine vurgu yapan veterinerler, hayvanların bu duyguları hissettiğinde tedavi sürecinin daha kolay geçtiğini belirtiyor. Fakülte, yalnızca evcil hayvanlara değil, yabani hayvanlara da tedavi hizmeti sunuyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, can dostlarımızın sağlığı için titizlikle çalışmaya ve onlara şifa dağıtmaya devam ediyor.