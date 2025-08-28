28 Ağustos 2025, Perşembe

Çamlıca Cami avlusunda skandal görüntüler: Neden müdahale edilmiyor?

Çamlıca Cami avlusunda skandal görüntüler: Neden müdahale edilmiyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2025 13:23
İstanbul'un güzide camilerinden biri olan Büyük Çamlıca Camii'nin iç avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunan bir çift, vatandaşın kamerası tarafından kayda alındı. Videoyu çeken duyarlı şahıs ahlaksız tavırlar sergileyen kişilere neden müdahale edilmediğini sorarak duruma tepki gösterdi.
