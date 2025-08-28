Çamlıca Cami avlusunda skandal görüntüler: Neden müdahale edilmiyor?

İstanbul'un güzide camilerinden biri olan Büyük Çamlıca Camii'nin iç avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunan bir çift, vatandaşın kamerası tarafından kayda alındı. Videoyu çeken duyarlı şahıs ahlaksız tavırlar sergileyen kişilere neden müdahale edilmediğini sorarak duruma tepki gösterdi.