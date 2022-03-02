02 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Camide abdest alırken 17 bin TL’si çalındı! O anlar kamerada

Camide abdest alırken 17 bin TL’si çalındı! O anlar kamerada

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.03.2022 15:35
Güncelleme:02.03.2022 15:39
İstanbul’un Güngören ilçesinde, bir camide abdest alan vatandaşın içinde 10 bin TL ve bin 500 dolar bulunan çantasının çalındığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Para dolu çantayı çalan şahıs emniyet ekipleri tarafından Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı.

Olay 23 Şubat tarihinde Akıncılar Mahallesi'ndeki bir camide yaşandı. İddiaya göre, E.A. adındaki şahıs camide abdest alırken çantasını yere koydu. Bu esnada camiye gelen Hasan G., E.A.'nın yanına yaklaştı.

TOPLAMDA 17 BİN 28 TL'Sİ ÇALINDI

Hasan G., içinde 10 bin lira ve bin 500 dolar bulunan çantayı çalarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada Hasan G.'yi Bağcılar Yenigün Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan Hasan G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin caminin çevresinde dolaştığı, abdest alma yerinden çanta aldığı ve ardından uzaklaştığı görülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Camide abdest alırken 17 bin TL’si çalındı!
Camide abdest alırken 17 bin TL’si çalındı!
Tek geçim kaynağımı elimden aldı
"Tek geçim kaynağımı elimden aldı"
Başak Cengiz’in ailesinden duruşma sonrası açıklama
Başak Cengiz’in ailesinden duruşma sonrası açıklama
2 bin yıllık mazisi var
2 bin yıllık mazisi var
14 kurşuna 14 ay yattı çıktı!
"14 kurşuna 14 ay yattı çıktı!"
14 kurşuna 14 ay yattı çıktı!
"14 kurşuna 14 ay yattı çıktı!"
10 yaşındaki Baran’ın feci ölümü
10 yaşındaki Baran’ın feci ölümü
Kadın kılığına girip bakın ne yaptı?
Kadın kılığına girip bakın ne yaptı?
Kayıp ihbarından vahşet çıktı
Kayıp ihbarından vahşet çıktı
Ailecek ölümü bekliyorlar
Ailecek ölümü bekliyorlar
Küçükçekmece’de korku dolu anlar
Küçükçekmece'de korku dolu anlar
Tosuncuk’ suçu belediyelere attı!
Tosuncuk’ suçu belediyelere attı!
Daha Fazla Video Göster