Cam silen genç: "Çocuklarıma da bu işi yaptıracağım"

Adana’da trafik ışıklarında “cam silme” bahanesiyle sürücülere zor anlar yaşatıp zorla para alan gençler, sürücüleri rahatsız etmeye devam ediyor. Cam silen şahıslar ise günlük 100-200 lira kazandıklarını, çocuklarına dahi bu işi yaptıracaklarını söyledi.