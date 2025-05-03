03 Mayıs 2025, Cumartesi
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Çalıştığı iş yerini soyan hırsız kamerada: Çaldığı para kasasını mezarlığa gömdü
Edirne’de faaliyet gösteren bir işletmede çalışan C.A., akıllara durgunluk veren bir hırsızlık planıyla kendi çalıştığı iş yerini soydu. Güvenlik kameralarını devre dışı bırakan C.A., iş yerinin kayıt cihazını da çalarak iz bırakmamaya çalıştı. Ancak olaydan kısa süre sonra yakayı ele verdi.